Kristers Cudars kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Cudars Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Cudars adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Cudars Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Cudars 3 Eylül 1999 tarihinde Rīga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristers Čudars şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Cudars Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Kristers Cudars, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kristers Cudars'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Cudars Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Cudars isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Cudars Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Cudars futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Riga II

1 Temmuz 2019 yılında Liepaja

1 Şubat 2021 yılında Metta

25 Şubat 2022 yılında Valmiera

Kristers Cudars Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Cudars şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Kristers Cudars Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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