Kristers Libeks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Libeks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Libeks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Libeks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Libeks 4 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristers Daniels Lībeks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Libeks Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristers Libeks'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Libeks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Libeks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Libeks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Libeks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Grobinas

1 Mart 2022 yılında Tukums

Kristers Libeks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Libeks şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kristers Libeks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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