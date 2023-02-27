Kristers Lusins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Lusins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Lusins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Lusins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Lusins 9 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristers Lūsiņš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Lusins Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristers Lusins, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Kristers Lusins'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Lusins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Lusins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Lusins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Lusins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Valmiera

8 Mart 2021 yılında Metta

31 Aralık 2021 yılında Valmiera

Kristers Lusins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Lusins şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Kristers Lusins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 24 numaralı formasıyla 9 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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