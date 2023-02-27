Kristers Neilands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Neilands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Neilands adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Neilands Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Neilands 9 Eylül 2000 tarihinde Kuldiga şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Neilands Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristers Neilands'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Neilands Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Neilands isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Neilands Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Neilands futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ventspils

30 Temmuz 2021 yılında Valmiera

7 Temmuz 2022 yılında Tukums

31 Aralık 2022 yılında Valmiera

Kristers Neilands Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Neilands şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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