Kristers Penkevics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Penkevics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Penkevics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Penkevics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Penkevics 28 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Penkevics Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristers Penkevics'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Penkevics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Penkevics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Penkevics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Penkevics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tukums

9 Mart 2022 yılında Valmiera

Kristers Penkevics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Penkevics şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Kristers Penkevics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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