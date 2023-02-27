Kristers Skadmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Skadmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Skadmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristers Skadmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristers Skadmanis 21 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristers Skadmanis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Kristers Skadmanis'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristers Skadmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristers Skadmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristers Skadmanis şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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