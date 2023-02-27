Kristers Svans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Svans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Svans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Svans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Svans 30 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristers Eduards Švāns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Svans Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Kristers Svans'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Svans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Svans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Svans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Svans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tukums

1 Temmuz 2017 yılında RFS II

1 Mart 2019 yılında Tukums

Kristers Svans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Svans şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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