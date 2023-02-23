Kristers Tobers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Tobers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Tobers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Tobers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Tobers 13 Aralık 2000 tarihinde Dobele şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Tobers Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Kristers Tobers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kristers Tobers'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristers Tobers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.tobers/

Kristers Tobers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Tobers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristers Tobers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Tobers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Liepaja

17 Ocak 2020 yılında Lechia Gdansk

31 Temmuz 2020 yılında Liepaja

1 Ağustos 2020 yılında Lechia Gdansk

Kristers Tobers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Tobers şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kristers Tobers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.