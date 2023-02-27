Kristers Zusevics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Zusevics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Zusevics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristers Zusevics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristers Zusevics 17 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristers Zusevics Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Kristers Zusevics'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristers Zusevics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristers Zusevics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristers Zusevics şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.
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