Kristi Joti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Joti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristi Joti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristi Joti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristi Joti 15 Ocak 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristi Joti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristi Joti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kristi Joti'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristi Joti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristi Joti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristi Joti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristi Joti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında KF Tirana U19

31 Ağustos 2017 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2018 yılında FK Tomori Berat

31 Aralık 2018 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2020 yılında KF Luzi United

1 Temmuz 2020 yılında KF Korabi

Kristi Joti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristi Joti şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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