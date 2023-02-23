Kristi Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristi Marku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristi Marku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristi Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristi Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristi Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristi Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristi Marku 13 Nisan 1995 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristi Marku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Kristi Marku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristi Marku'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristi Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristi Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristi Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristi Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KF Teuta U19

14 Ağustos 2013 yılında FC Rosengård

21 Şubat 2014 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2014 yılında Honvéd

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

25 Ocak 2016 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2017 yılında FK Partizani

3 Eylül 2017 yılında KS Lushnja

30 Temmuz 2018 yılında KF Ferizaj

22 Ocak 2019 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında JK Trans Narva

4 Eylül 2021 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

Kristi Marku kimdir

Kristi Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristi Marku şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kristi Marku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Kristi Marku nereli

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