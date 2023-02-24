Kristi Qarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Qarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristi Qarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristi Qarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristi Qarri 22 Aralık 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristi Qarri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kristi Qarri'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristi Qarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristi Qarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristi Qarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristi Qarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Vllaznia B

14 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia

Kristi Qarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristi Qarri şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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