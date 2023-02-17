Kristiaan Haagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiaan Haagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiaan Haagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiaan Haagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiaan Haagen 30 Nisan 1995 tarihinde Kasterlee şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiaan Haagen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiaan Haagen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 22 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kristiaan Haagen'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristiaan Haagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiaan Haagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiaan Haagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiaan Haagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Dordrecht

26 Ağu 2015 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2016 yılında FC Dordrecht

2 Temmuz 2016 yılında ASV Geel

22 Ocak 2018 yılında Dessel Sport

Kristiaan Haagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiaan Haagen şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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