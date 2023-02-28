Kristian Bari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Bari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Bari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Bari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Bari 6 Şubat 2001 tarihinde Fiľakovo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Kristián Bari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Bari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Kristian Bari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Bari'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristian Bari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Bari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Bari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Bari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dunajska U19

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina B

1 Temmuz 2022 yılında MSK Zilina

Kristian Bari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Bari şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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