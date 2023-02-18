Kristian Boglic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Boglic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Boglic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Boglic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Boglic 12 Mayıs 1999 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Boglić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Boglic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Kristian Boglic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Boglic'nin ND Primorje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Boglic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Boglic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Boglic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Boglic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2012 yılında NK Novigrad Jgd

1 Temmuz 2014 yılında NK Novigrad U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Novigrad

13 Şubat 2018 yılında Pazinka Pazin

30 Haziran 2018 yılında NK Novigrad

20 Ağu 2018 yılında Francavilla

21 Temmuz 2019 yılında Levico Terme

26 Ağu 2020 yılında NK Orijent 1919

31 Ağu 2022 yılında ND Primorje

Kristian Boglic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Boglic şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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