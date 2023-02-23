Kristian Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristian Dimitrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristian Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Dimitrov 27 Şubat 1997 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Трайчев Димитров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Dimitrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Kristian Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Dimitrov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristian Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristian Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında Botev Plovdiv

12 Ocak 2018 yılında Montana

30 Haziran 2018 yılında Botev Plovdiv

11 Şubat 2020 yılında Hajduk Split

7 Şubat 2022 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2023 yılında Levski Sofia

Kristian Dimitrov kimdir

Kristian Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Dimitrov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Kristian Dimitrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristian Dimitrov nereli

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