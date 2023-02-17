Kristian Dirks Riis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Dirks Riis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Dirks Riis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Dirks Riis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Dirks Riis 17 Şubat 1997 tarihinde Haderslev şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Dirks Riis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Kristian Dirks Riis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Dirks Riis'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Dirks Riis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Dirks Riis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Dirks Riis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Dirks Riis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2016 yılında Midtjylland

31 Ağu 2017 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2018 yılında Midtjylland

21 Ağu 2018 yılında Esbjerg fB

24 Mart 2019 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK

Kristian Dirks Riis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Dirks Riis şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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