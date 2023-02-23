Kristian Dobrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Dobrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Dobrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Dobrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Dobrev 27 Nisan 2001 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиан Антонов Добрев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Dobrev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Kristian Dobrev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Dobrev'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Dobrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Dobrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Dobrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Dobrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2016 yılında Botev Plovdiv

30 Ağustos 2019 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2020 yılında Botev Plovdiv

26 Ağustos 2021 yılında Slavia Sofia

Kristian Dobrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Dobrev şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristian Dobrev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

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Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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