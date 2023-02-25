Kristian Jaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Jaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Jaku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristian Jaku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristian Jaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Jaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Jaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Jaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Jaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Jaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Jaku 23 Nisan 1999 tarihinde Rreshen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Jaku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Jaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Jaku'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Jaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Jaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristian Jaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Jaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında FC Term

15 Temmuz 2019 yılında KF Mirdita

1 Temmuz 2020 yılında KF Teuta

4 Eylül 2021 yılında Besëlidhja

Kristian Jaku kimdir

Kristian Jaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Jaku şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Kristian Jaku nereli

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