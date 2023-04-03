Kristian Kaczmarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Kaczmarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Kaczmarczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristian Kaczmarczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristian Kaczmarczyk 13 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kristián Kaczmarczyk şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristian Kaczmarczyk Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kristian Kaczmarczyk'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristian Kaczmarczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristian Kaczmarczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2019 yılında MFK Karvina B
Kristian Kaczmarczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristian Kaczmarczyk şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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