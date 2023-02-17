Kristian Kirkegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Kirkegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Kirkegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Kirkegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Kirkegaard 2 Ekim 1997 tarihinde Skibet, Vejle şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Kirkegaard Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Kristian Kirkegaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Kirkegaard'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristian Kirkegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Kirkegaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Kirkegaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Kirkegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Kolding BK

3 Ağu 2017 yılında Kolding IF

1 Temmuz 2019 yılında FC Fredericia

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Kristian Kirkegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Kirkegaard şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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