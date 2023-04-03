Kristian Klojgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Klojgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Klojgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Klojgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Klojgaard 8 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Kløjgård Lausen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Klojgaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Klojgaard'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Klojgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Klojgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Klojgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Klojgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19

Kristian Klojgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Klojgaard şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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