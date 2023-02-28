Kristian Kostrna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Kostrna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Kostrna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Kostrna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Kostrna 15 Aralık 1993 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Kristián Koštrna şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Kostrna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCON s.r.o. yapmaktadır. Kristian Kostrna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Kostrna'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristian Kostrna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Kostrna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristian Kostrna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Kostrna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2011 yılında Wolves Res.

18 Eylül 2014 yılında Slavoj Boleraz

27 Ocak 2015 yılında SC/ESV Parndorf

18 Temmuz 2016 yılında Pirin

1 Temmuz 2017 yılında Dunajska Streda

28 Ocak 2020 yılında FC Dinamo

7 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Spartak Trnava

Kristian Kostrna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Kostrna şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.