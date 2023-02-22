Kristian Michal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Michal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Michal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Michal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Michal 26 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Michal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Kristian Michal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Michal'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Michal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Michal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Michal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Michal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sl. Liberec B

1 Ocak 2020 yılında Slovan Liberec

4 Ağustos 2022 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Slovan Liberec

Kristian Michal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Michal şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Jiskra Mimoň (2009 - 2013)FK Mladá Boleslav (2013)TJ Jiskra Mimoň (2013 - 2015)FC Slovan Liberec (2015 - 2018)

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