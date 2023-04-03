Kristian Nikollbibaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Nikollbibaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Nikollbibaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristian Nikollbibaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristian Nikollbibaj 28 Ocak 2003 tarihinde Uzwil şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristian Nikollbibaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Nikollbibaj'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kristian Nikollbibaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristian Nikollbibaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U17
7 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U21
5 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Kristian Nikollbibaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristian Nikollbibaj şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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