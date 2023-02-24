Kristian Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Nikolov 28 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиан Юриев Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Nikolov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slivnishki Geroy futbol takımında oynamaktadır. Slivnishki Geroy takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Nikolov'nin Slivnishki Geroy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

1 Ocak 2021 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

1 Şubat 2023 yılında Sl. Geroy

Kristian Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Nikolov şuan Slivnishki Geroy takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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