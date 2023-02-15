Kristian Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Novak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristian Novak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristian Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Novak

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Novak 19 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kristian Sirum Novak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Novak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Kristian Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Novak'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Novakboyu ve yaşı kaç

Kristian Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kristian Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristian Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2017 yılında Viking FK II

18 Ocak 2018 yılında Viking FK

6 Mart 2019 yılında Sola FK

8 Ağu 2019 yılında Grorud IL

19 Ocak 2021 yılında FK Jerv

22 Temmuz 2022 yılında Östersund

Kristian Novak kimdir

Kristian Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Novak şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Austrått IL (-2014), Ålgård FK (2014-2015)

Kristian Novak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kristian Novak nereli

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