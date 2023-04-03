Kristian Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristian Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristian Olsen 14 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristian Olsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Olsen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristian Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristian Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Kristian Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristian Olsen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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