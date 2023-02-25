Kristian Rroku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Rroku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Rroku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristian Rroku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristian Rroku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Rroku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Rroku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Rroku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Rroku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Rroku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Rroku 29 Mart 2003 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Rroku Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Kristian Rroku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Rroku'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Rroku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Rroku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristian Rroku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Rroku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U17

1 Temmuz 2020 yılında Ionikos Nikeas

4 Ağustos 2022 yılında AS Rodos

27 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

28 Ocak 2023 yılında KF Turbina

30 Haziran 2023 yılında Flamurtari FC

Kristian Rroku kimdir

Kristian Rroku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Rroku şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Kristian Rroku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U17 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kristian Rroku nereli

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