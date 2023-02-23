Kristian Tomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Tomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Tomov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Tomov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Tomov 17 Ağustos 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиан Христов Томов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Tomov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Tomov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kristian Tomov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 25 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristian Tomov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Tomov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Tomov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Tomov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Plovdiv

Kristian Tomov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Tomov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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