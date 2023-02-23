Kristian Vallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Vallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Vallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Vallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Vallo 2 Haziran 1998 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Kristián Vallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Vallo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Kristian Vallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Vallo'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristian Vallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Vallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kristian Vallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Vallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında MSK Zilina

22 Şubat 2021 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2021 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Kristian Vallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Vallo şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kristian Vallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 18 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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