Kristian Yli Hietanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Yli Hietanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Yli Hietanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Yli Hietanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Yli Hietanen 31 Mayıs 1996 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Yli Hietanen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Yli Hietanen'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Yli Hietanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Yli Hietanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Yli Hietanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Yli Hietanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2020 yılında TPV

29 Ocak 2021 yılında FC Lahti

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

13 Mayıs 2022 yılında Käpylän

9 Ocak 2023 yılında FC Haka

Kristian Yli Hietanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Yli Hietanen şuan FC Haka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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