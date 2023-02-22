Kristian Zbrozek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Zbrozek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Zbrozek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Zbrozek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Zbrozek 2 Ocak 1990 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Zbrožek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Zbrozek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Zbrozek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kristian Zbrozek'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Zbrozek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Zbrozek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Zbrozek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Zbrozek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ml. Boleslav B

16 Şubat 2012 yılında Sezimovo Usti

30 Haziran 2012 yılında Ml. Boleslav B

1 Temmuz 2012 yılında Mlada Boleslav

21 Ocak 2013 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2015 yılında Varnsdorf

1 Temmuz 2019 yılında Hradec Kralove

5 Ağustos 2020 yılında Varnsdorf

Kristian Zbrozek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Zbrozek şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Bohemians Praha 1905 (1997 - 2001)SK Slavia Praha (2001 - 2005)AC Sparta Praha (2005 - 2007)FK Mladá Boleslav (2007 - 2009)

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