Kristians Kauselis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristians Kauselis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristians Kauselis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristians Kauselis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristians Kauselis 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristiāns Kaušelis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristians Kauselis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kristians Kauselis'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristians Kauselis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristians Kauselis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristians Kauselis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristians Kauselis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Graafschap U17

1 Temmuz 2020 yılında Graafschap U18

1 Temmuz 2021 yılında Daugavpils

21 Şubat 2022 yılında Valmiera

20 Haziran 2022 yılında Tukums

31 Aralık 2022 yılında Valmiera

Kristians Kauselis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristians Kauselis şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Kristians Kauselis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

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