Kristians Sergejs Cernovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristians Sergejs Cernovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristians Sergejs Cernovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristians Sergejs Cernovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristians Sergejs Cernovs 27 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristians Sergejs Cernovs Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Kristians Sergejs Cernovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristians Sergejs Cernovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristians Sergejs Cernovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristians Sergejs Cernovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Kristians Sergejs Cernovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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