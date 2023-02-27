Kristians Sprukulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristians Sprukulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristians Sprukulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristians Sprukulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristians Sprukulis 10 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristians Sprukulis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Kristians Sprukulis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristians Sprukulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristians Sprukulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristians Sprukulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristians Sprukulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristians Sprukulis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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