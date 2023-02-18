Kristijan Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Boskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Boskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Boskovic 29 Aralık 2001 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Boskovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Boskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kristijan Boskovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Boskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Boskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Boskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Boskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo Ub

Kristijan Boskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Boskovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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