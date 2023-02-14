Kristijan Dobras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Dobras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Dobras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Dobras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Dobras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Dobras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristijan Dobras

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Dobras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Dobras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Dobras 9 Ekim 1992 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Dobras Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Kristijan Dobras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristijan Dobras'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Dobrasboyu ve yaşı kaç

Kristijan Dobras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kristijan Dobras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristijan Dobras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Dobras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2004 yılında ATSV Steyr Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Linz U17

1 Temmuz 2009 yılında Linz U19

9 Temmuz 2010 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Wien

14 Ocak 2013 yılında Grödig

30 Haziran 2013 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2013 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2017 yılında SCR Altach

20 Ağu 2019 yılında Melbourne

27 Şubat 2020 yılında Irtysh

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2021 yılında FC Vaduz

Kristijan Dobras kimdir

Kristijan Dobras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Dobras şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportunion Wolfern (09/1998-), ATSV Vorwärts Steyr, LASK

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Kristijan Dobras nereli

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