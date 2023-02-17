Kristijan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan İvanov 21 Mayıs 1995 tarihinde Novo Selo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Иванов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan İvanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JA Sportmarketing yapmaktadır. Kristijan İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kristijan İvanov'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristijan İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Belasica

1 Temmuz 2014 yılında Horizont

1 Ocak 2017 yılında Akad. Pandev

1 Temmuz 2019 yılında AC Bellinzona

1 Eylül 2020 yılında FC Bavois

Kristijan İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan İvanov şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kristijan İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.