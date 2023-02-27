Kristijan Jajalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Jajalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Jajalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Jajalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Jajalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Jajalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Jajalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Jajalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Jajalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Jajalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Jajalo 4 Mart 1993 tarihinde Široki Brijeg şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Jajalo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kristijan Jajalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 23 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Kristijan Jajalo'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Jajalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Jajalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristijan Jajalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Jajalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2009 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağustos 2011 yılında Radnik Sesvete

31 Aralık 2011 yılında Dinamo Zagreb

10 Şubat 2012 yılında NK Stupnik

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Zagreb

27 Temmuz 2012 yılında NK Lucko

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Zagreb

9 Ağustos 2013 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Zagreb

23 Temmuz 2014 yılında Inter Zapresic

31 Aralık 2014 yılında Din. Zagreb II

11 Şubat 2016 yılında Zrinjski Mostar

16 Temmuz 2016 yılında Grindavík

23 Nisan 2019 yılında KA Akureyri

Kristijan Jajalo kimdir

Kristijan Jajalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Jajalo şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mladost Zaluzani 11/2007 - 12/2008

Kristijan Jajalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Kristijan Jajalo nereli

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