Kristijan Kopljar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Kopljar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Kopljar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Kopljar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Kopljar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Kopljar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Kopljar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Kopljar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Kopljar 7 Temmuz 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Kopljar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Kopljar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Kopljar'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Kopljarboyu ve yaşı kaç

Kristijan Kopljar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Kopljar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristijan Kopljar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Kopljar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında NK Zagreb Alt.

4 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

19 Şubat 2016 yılında NK Varazdin Jgd

30 Eylül 2016 yılında NK Ponikve

25 Ağu 2017 yılında Lokomotiva U17

29 Ocak 2018 yılında I. Zapresic U17

17 Ağu 2018 yılında NK Ponikve

14 Şubat 2020 yılında Dragovoljac U19

1 Temmuz 2020 yılında Hrv Dragovoljac

18 Ağu 2021 yılında NK Vrapce

6 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Kristijan Kopljar kimdir

Kristijan Kopljar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Kopljar şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Kristijan Kopljar nereli

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