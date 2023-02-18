Kristijan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Lovric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Lovric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Lovric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Lovric 1 Aralık 1995 tarihinde Ogulin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Lovrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Lovric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Kristijan Lovric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Lovric'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Lovric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/klovric44?igshid=vqsnu0fl4amu

Kristijan Lovricboyu ve yaşı kaç

Kristijan Lovric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Lovric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristijan Lovric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Lovric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2014 yılında NK Ogulin

30 Ocak 2015 yılında NK Kustosija

10 Şubat 2017 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2017 yılında NK Lucko

31 Aralık 2017 yılında NK Lokomotiva

9 Şubat 2018 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2018 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2018 yılında HNK Gorica

15 Şubat 2022 yılında NK Osijek

Kristijan Lovric kimdir

Kristijan Lovric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Lovric şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Kristijan Lovric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristijan Lovric nereli

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