Kristijan Medic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Medic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Medic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Medic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Medic 17 Mart 2000 tarihinde Kiseljak şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Medić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Medic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Medic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 10 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kristijan Medic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Medic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Medic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Medic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Medic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında FK Olimpik

10 Şubat 2020 yılında Siroki Brijeg

Kristijan Medic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Medic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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