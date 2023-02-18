Kristijan Mestric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Mestric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Mestric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Mestric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Mestric 16 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Mestric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Mestric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Mestric'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristijan Mestric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Mestric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Mestric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Mestric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2020 yılında NK Dekani

30 Haziran 2022 yılında FC Koper

1 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Kristijan Mestric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Mestric şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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