Kristijan Pavicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Pavicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Pavicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Pavicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Pavicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Pavicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Pavicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Pavicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Pavicic 6 Mart 1999 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Pavičić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Pavicic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ankos yapmaktadır. Kristijan Pavicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kristijan Pavicic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Pavicicboyu ve yaşı kaç

Kristijan Pavicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Pavicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristijan Pavicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Pavicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2016 yılında Cibalia U19

10 Şubat 2017 yılında NK Osijek U19

27 Ağu 2018 yılında Cibalia

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

5 Şubat 2021 yılında NK Vukovar 1991

Kristijan Pavicic kimdir

Kristijan Pavicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Pavicic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Kristijan Pavicic nereli

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