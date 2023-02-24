Kristijan Scaron Krelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Scaron Krelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Scaron Krelja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Scaron Krelja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Scaron Krelja 11 Ekim 1997 tarihinde Bar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Шкреља şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Scaron Krelja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS-Soccer Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristijan Scaron Krelja'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristijan Scaron Krelja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Scaron Krelja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Scaron Krelja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Scaron Krelja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

19 Ağustos 2020 yılında FK Decic Tuzi

8 Şubat 2021 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2022 yılında OSK Igalo

11 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Kristijan Scaron Krelja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Scaron Krelja şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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