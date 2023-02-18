Kristijan Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Sekulic 22 Ocak 2000 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Sekulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Kristijan Sekulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Sekulic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

1 Ağu 2019 yılında NK Dekani

26 Ocak 2021 yılında NK Olimpija

15 Şubat 2021 yılında Rudar Velenje

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

13 Temmuz 2022 yılında Rudar Velenje

Kristijan Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Sekulic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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