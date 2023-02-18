Kristijan Sipek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Sipek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Sipek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Sipek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Sipek 1 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Sipek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Kristijan Sipek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kristijan Sipek'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristijan Sipek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Sipek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Sipek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Sipek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

15 Şubat 2018 yılında NK Dob

30 Haziran 2018 yılında NK Domzale

5 Şubat 2019 yılında ND Gorica

26 Ağu 2019 yılında NK Dob

31 Ocak 2020 yılında Komarno

13 Ağu 2020 yılında NK Dob

Kristijan Sipek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Sipek şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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