Kristijan Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Stanic 20 Nisan 2001 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Stanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Stanic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kristijan Stanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Stanic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristijan Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2018 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

31 Temmuz 2020 yılında NK Solin

1 Ekim 2020 yılında Zrinjski Mostar

2 Ekim 2020 yılında GOSK Gabela

24 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

12 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

19 Ocak 2022 yılında Jadran LP

29 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Kristijan Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Stanic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kristijan Stanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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