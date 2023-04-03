Kristijan Steko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Steko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kristijan Steko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Steko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.