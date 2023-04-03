Kristijan Steko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Steko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Steko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristijan Steko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristijan Steko 12 Şubat 2005 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Šteko şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristijan Steko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Steko'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kristijan Steko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristijan Steko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19
Kristijan Steko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristijan Steko şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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